Vorcaro pediu a Sicário certificados adulterados de vacinação, indicam mensagens

Mensagens de Daniel Vorcaro, do Banco Master, indicam que ele encomendou certificados internacionais de vacinação contra a febre amarela com data retroativa de aplicação das doses. Os diálogos obtidos pela Folha de S.Paulo foram trocados com Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o Sicário, que a Polícia Federal apontava como chefe da milícia particular do ex-banqueiro.

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As conversas aconteceram em dezembro de 2024, menos de um ano antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez no escândalo do Master, em novembro de 2025. Já Sicário foi preso em março deste ano e se suicidou na carceragem da Polícia Federal de Minas Gerais.

A troca de mensagens sobre os certificados ocorreu entre as 8h57min e as 13h30mn do dia 12 de dezembro de 2024. Durante esse período, Vorcaro pediu a Sicário dois certificados internacionais de vacinação, enviou dados pessoais da atriz Monique Alfradique e recebeu o retorno com o material solicitado.

Não está claro se Monique tinha conhecimento do pedido de Vorcaro. Procurada, a assessoria da atriz diz que "as duas doses da vacina contra a febre amarela ministradas em Monique Alfradique ocorreram de forma absolutamente regular, nos postos de saúde devidamente credenciados, em observância aos protocolos oficiais". A última vacina ocorreu em 22 de abril de 2024, na Fiocruz, afirma a assessoria.

Os dados sobre as vacinas aplicadas no SUS são anotados por profissionais de saúde que atuam na atenção primária, como nas unidades municipais, em fichas padronizadas que contêm o nome de quem administrou a vacina e informações sobre o lote e fabricante do produto, entre outras. Os registros são inseridos em sistemas do Ministério da Saúde e passam a gerar os certificados de imunização.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a ser investigado pela suposta falsificação de certificado de vacinação contra a Covid. O caso teria envolvido a inserção de dados falsos para indicar que Bolsonaro havia se vacinado no município de Duque de Caxias.

Em 2024, a Polícia Federal apontou a suspeita do crime de inserção de dados falsos e indiciou o ex-presidente, mas a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu arquivamento do caso no ano passado, afirmando que não há elementos para responsabilizá-lo.

Também procurado e questionado sobre o registro, o Ministério da Saúde disse que "os sistemas de registro do SUS contam com mecanismos de segurança, controle de acesso e rastreabilidade adotados para a proteção dos dados e integridade das informações". "Não há nenhum registro de comprometimento desses mecanismos."

"Conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), dados referentes à saúde são classificados como dados pessoais", disse ainda o ministério. Também procurada, a defesa de Daniel Vorcaro não se manifestou.

Essa não é a primeira vez que o nome de Monique aparece relacionado a Vorcaro. Em junho, a Folha revelou que mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro apontam que ele mandou Sicário "moer" uma empregada da atriz. Na época, a assessoria de imprensa da artista disse que ela desconhecia qualquer ameaça nesse contexto.

Um contato da atriz também estava cadastrado no celular do ex-banqueiro como "Alan TI", segundo documentos enviados à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS. Nas mensagens de dezembro de 2024, Vorcaro encaminha a Sicário um certificado de vacinação às 8h57min e diz: "Precisa do (sic) tirar dois certificados desses".

Por volta do meio-dia, Sicário encaminha ao ex-banqueiro uma mensagem de um interlocutor desconhecido, dizendo: "Chef aquele lá tá pronto já. Quer inserir sistema não?".

O auxiliar pede a Vorcaro, então: "CPF dela. Só está precisando disto. Te envio agora tudo pronto e resolvido". O dono do Master encaminha o nome completo, o CPF e a data de nascimento de Monique Alfradique.

Às 13h25minm, Sicário encaminha outras mensagens a Vorcaro, que dizem: "Coloquei aplicação no dia 09/04/2024, as informações da sessão tá (sic) na foto... Outra coisa, está processando o RNDS [Rede Nacional de Dados em Saúde], que é o responsável por gerar o PDF, mas já consta em sistema, de qualquer forma se não gerar a tempo eu fiz o PDF."

Depois, encaminha ao ex-banqueiro o link do site Meu SUS Digital, do governo federal, e diz: "já deve está disponível. Só pedi pra eles acessarem a carteira de vacinação deles que vai tá lá (sic)". Mourão afirma ainda que "qualquer coisa só me chamar" e envia dois certificados de vacinação a Vorcaro.

Sicário foi preso em 4 de março, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, sobre as fraudes do Master. Era apontado como chefe da "Turma", grupo que, de acordo com a investigação, obtinha informações sigilosas para Vorcaro e ameaçava seus adversários.