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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 11:23

Defesa de Daniel Vorcaro cita crise no STF e pede revogação de prisão preventiva

Prisão preventiva do ex-banqueiro foi decretada em 4 de março de 2026

Prisão preventiva do ex-banqueiro foi decretada em 4 de março de 2026

Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo/Divulgação/JC
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Agências
A defesa de Daniel Vorcaro pediu ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, a revogação da prisão preventiva do ex-dono do Master. Os advogados do banqueiro citaram, em peça enviada nesta sexta-feira (18), a crise instaurada na corte e a indefinição sobre a condução da Operação Compliance Zero como motivos.
Os advogados de Vorcaro também sustentam que a prisão preventiva decretada em 4 de março de 2026 completou seu segundo ciclo de 90 dias em 31 de agosto de 2026, o que exigiria reavaliação periódica.

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