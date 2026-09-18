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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 20:40

Se depender da minha vontade, vamos acabar com as bets no Brasil, diz Lula

Em abril, o presidente já havia sinalizado estar preocupado com o endividamento da população brasileira

Em abril, o presidente já havia sinalizado estar preocupado com o endividamento da população brasileira

Evaristo Sa/ AFP/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (18) em comício em Guarulhos (Grande SP) que, no que depender dele, as bets não vão mais atuar no Brasil.

"Se depender da minha vontade pessoal, eu vou acabar com as bets neste país", disse. "É a coisa mais horrorosa que eu já vi na vida ", disse o presidente, sobre as casas de apostas. "Eu não tinha noção. Eu conversei com uma menina que tentou se matar três vezes."
Lula citou uma série de times brasileiros que ganharam o Mundial de Clubes antes das bets chegarem ao país. "Então esse negócio de que se acabar com as bets vai acabar com o futebol é uma balela."

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