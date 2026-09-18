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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 16:00

Candidatos não poderão ser presos a partir deste sábado

Garantia alcança todos os candidatos registrados para a disputa eleitoral

Garantia alcança todos os candidatos registrados para a disputa eleitoral

Agência Brasil
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Candidatas e candidatos que disputam as eleições 2026 não poderão ser presos ou detidos a partir deste sábado (19).

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