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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 22:00

Flávio Bolsonaro repete Jair e diz que vai recrutar apoiadores para fiscalizar urnas

Ele afirmou que a fiscalização serviria contra problemas como um eleitor votando em lugar de outro

Ele afirmou que a fiscalização serviria contra problemas como um eleitor votando em lugar de outro

Pablo PORCIUNCULA/AFP/JC
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Agências
O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta quinta-feira (17), que vai recrutar voluntários para atuar como seus fiscais de urna no dia da votação, lançando dúvidas a respeito do resultado das eleições de outubro.
Flávio afirmou que, em breve, irá divulgar um site no qual as pessoas poderão se inscrever para o serviço. Haverá uma seleção, um credenciamento e um treinamento com os convocados. "Vai ter um rápido ensinamento de como é que faz para fazer a fiscalização das urnas, em especial no momento em que a urna fechou", disse em sua live semanal.
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O candidato, que já colocou as urnas eletrônicas em dúvida neste ano, mas em seguida negou ter atacado o sistema eleitoral, evitou falar nesta quinta em fraudes no voto eletrônico. Ele afirmou que a fiscalização serviria contra problemas como um eleitor votando em lugar de outro.

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