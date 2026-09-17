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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 17:00

TRE-RS inicia carga e lacração das urnas eletrônicas

O procedimento prepara, testa e lacra fisicamente os equipamentos que serão utilizados no pleito de outubro

O procedimento prepara, testa e lacra fisicamente os equipamentos que serão utilizados no pleito de outubro

NATHAN LEMOS/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) iniciou, nesta quinta-feira (17), a carga e lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano. O início do processo foi marcado por uma cerimônia realizada no depósito de urnas do Tribunal, em Canoas, e inclui a instalação dos sistemas e dos dados necessários para o funcionamento dos equipamentos no dia da votação.

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