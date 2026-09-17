Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEconomia

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 21:05

Bolsonaro também ampliou benefícios em ano eleitoral, e STF invalidou parte da medida em 2024

Em 2022, Bolsonaro gastou R$ 40 bilhões acima do teto, com pagamento de um bônus de R$ 200 no Auxílio Brasil

Em 2022, Bolsonaro gastou R$ 40 bilhões acima do teto, com pagamento de um bônus de R$ 200 no Auxílio Brasil

Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/JC
Compartilhe:
Agências
O reajuste de 15% no valor do programa Bolsa Família anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (17), a 17 dias do primeiro turno das eleições, faz parte de um "pacote de bondades" do petista em ano eleitoral, assim como ocorreu com seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL).
Em 2022, Bolsonaro gastou R$ 40 bilhões acima do teto, com pagamento de um bônus de R$ 200 no Auxílio Brasil por cinco meses e distribuição de R$ 5.000 a taxistas e caminhoneiros, entre outras medidas, ao aprovar uma PEC (proposta de emenda à Constituição) apelidada de PEC Kamikaze.
Parte da emenda 103 foi invalidada no STF (Supremo Tribunal Federal) dois anos depois, em 2024.

Notícias relacionadas