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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 19:08

José Sarney recebe alta após internação por pneumonia no Maranhão

Ex-presidente foi internado na tarde de domingo (13)

Ex-presidente foi internado na tarde de domingo (13)

WALDEMIR BARRETO/AGÊNCIA SENADO/JC
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Agências
O ex-presidente José Sarney, 96, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (16), após três dias internado com pneumonia em São Luís, no Maranhão.
Segundo boletim médico divulgado pela UDI Hospital, da Rede D'Or São Luiz, ele seguirá recebendo acompanhamento de forma ambulatorial, com cuidados domiciliares.
Sarney foi internado na tarde de domingo (13). No último boletim, divulgado na segunda-feira (14), o hospital informou que ele apresentava evolução clínica favorável e seguia em tratamento, ainda sem previsão de alta.

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