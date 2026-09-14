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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 09:55

José Sarney é internado com pneumonia no Maranhão

Sarney completou 96 anos em abril deste ano

Sarney completou 96 anos em abril deste ano

Lula Marques/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O ex-presidente José Sarney foi internado na tarde de domingo (13) com pneumonia na UDI Hospital, da Rede D'Or São Luiz, no Maranhão. Segundo boletim médico, o paciente está estável, com pressão arterial sob controle e recebe tratamento na veia com antimicrobianos. Não há previsão de alta hospitalar.
Sarney completou 96 anos em abril deste ano. Filiado ao MDB, foi eleito vice-presidente na chapa de Tancredo Neves em 1985 e tornou-se presidente após sua morte.
Seu governo (1985-1990) foi marcado por tentativas frustradas de conter a hiperinflação e pela promulgação da Constituição Brasileira de 1988, em vigor até hoje. Ao final do mandato, se elegeu três vezes consecutivas como senador do Amapá e foi três vezes presidente do Senado.

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