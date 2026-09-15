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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 15:27

Moraes acusa Mendonça de usar PF para incluí-lo em delação, e ministro rebate

Ministros estão sentados lado a lado durante a sessão

Ministros estão sentados lado a lado durante a sessão

Rosinei Coutinho/STF/JC
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Agências
Os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça protagonizaram uma dura discussão durante a sessão do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (15) que analisa relatório da Polícia Federal que aponta Moraes como interlocutor do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.
Moraes acusou Mendonça de agir em prol de um grupo político "que quis dar um golpe" no país e de ter pedido que ele fosse incluído em uma delação premiada da PF. Mendonça negou as acusações e disse que o colega estava mentindo.
Mendonça interveio e disse que poderia "chamar quem quiser" e que essas pessoas mentiriam. "Ah, senhor presidente... Não vou responder. No meu momento de fala...", completou.

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