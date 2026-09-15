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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 09:58

AO VIVO: Veja a sessão do STF que pode abrir investigação contra Moraes

Sessão do STF analisa abertura de investigação contra Moraes

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O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça-feira (15), a partir das 10h, sessão extraordinária para analisar as conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A Corte irá decidir se o ministro será ou não investigado.

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