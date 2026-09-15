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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 13:30

"Não aponte o dedo para mim": confira frases da sessão do STF sobre Moraes

Clima quente e embates entre ministros marcaram primeira parte da sessão do Supremo

Clima quente e embates entre ministros marcaram primeira parte da sessão do Supremo

Rosinei Coutinho/STF/JC
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Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
Teve início por volta das 10h30min da manhã desta terça-feira (15) a sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF) que irá decidir se autoriza ou não a abertura de um inquérito para investigar as relações do ministro Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Na primeira parte da sessão, interrompida às 13h para retornar às 15h, houve bate-boca e acusações por parte dos ministros.

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