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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 11:17

Kássio avalia não votar em sessão sobre Moraes após mensagens de Vorcaro citarem filho

Ministro vai definir se se declara impedido de julgar o caso depois de novos diálogos citarem pagamentos a seu filho

Ministro vai definir se se declara impedido de julgar o caso depois de novos diálogos citarem pagamentos a seu filho

Luiz Roberto/TSE/Divulgação/JC
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Agências
O ministro Kássio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), avalia se participará da sessão inédita desta terça-feira (15) sobre o relatório da Polícia Federal sobre as mensagens de Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes. O magistrado vai definir se se declara impedido de julgar o caso depois de novos diálogos citarem pagamentos a seu filho.
Eles seriam feitos por meio da Consult Inteligência Tributária. As mensagens foram trocadas entre Luiz Rennó, então diretor jurídico do Banco Master, e o ex-banqueiro. Nelas, Rennó fala em pagamentos mensais de R$ 500 mil.

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