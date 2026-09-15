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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 11:05

Fachin abre sessão, fala em período difícil e diz que STF deve julgar fatos, não pessoas

Fachin inicia análise lendo o relatório sobre Moraes no Caso Master

Fachin inicia análise lendo o relatório sobre Moraes no Caso Master

Rosinei Coutinho/STF/Divulgação/JC
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Agências
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, iniciou o julgamento sobre o ministro Alexandre de Moraes nesta terça-feira (15) mencionando o período difícil pelo qual a corte passa e destacando que a corte não deve julgar pessoas, mas, sim, fatos.
"Não se julgam pessoas, julgam-se fatos e questões jurídicas [...] A divergência legítima, o confronto pessoal não. A decisão pertence ao plenário, não a um ministro individualmente", declarou Fachin.

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