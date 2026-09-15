Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 09:50

"É inimaginável que Moraes não seja investigado", diz Leite sobre sessão no STF

Governador deu a declaração durante a 3ª edição do Wind of Change

Governador deu a declaração durante a 3ª edição do Wind of Change

Fernanda Davoglio/Especial/JC
Compartilhe:
JC
JC
"É inimaginável que não se abra um processo de investigação em relação ao ministro Alexandre de Moraes", disse o governador do Estado, Eduardo Leite, na manhã desta terça-feira (15), pouco antes da sessão histórica do Supremo Tribunal Federal (STF) que visa definir se Moraes será investigado por sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro. A fala foi feita durante a 3ª edição do Wind of Change, em Porto Alegre.

Notícias relacionadas