Cezinha de Madureira é alvo em ação da PF sobre tráfico de influência em tribunais superiores

O deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP) é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta segunda-feira (14), que investiga a possível prática dos crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro em tratativas envolvendo processos que tramitam em tribunais superiores.

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Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo.

A terceira fase da Operação Transparência é um desdobramento da investigação iniciada em dezembro de 2025 para apurar irregularidades na destinação de emendas parlamentares.

A mulher do deputado, Valéria Rodrigues Linhares, também é alvo da operação. Ela está foragida desde agosto, quando tentou embarcar para Brasília pelo Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, levando R$ 510 mil em espécie na bagagem de mão. O dinheiro foi identificado por agentes durante a inspeção no raio-X e apreendido pela Polícia Federal.

"As investigações apontam que integrantes do grupo teriam negociado com terceiros o pagamento de valores expressivos, condicionados ao resultado de processos em curso, a pretexto de influir em decisões judiciais", informou a PF.

André Mendonça e Vorcaro

Cezinha de Madureira intermediou, no início de 2025, um encontro entre o ministro André Mendonça e o banqueiro Daniel Vorcaro, de acordo com o próprio ministro, como mostrou o Estadão. A reunião, segundo Mendonça, durou entre 20 e 30 minutos e ocorreu na sede do instituto educacional mantido por ele, na capital paulista. Após a revelação do encontro, o ministro deixou a sociedade da instituição.

De acordo com Mendonça, o principal tema discutido foi uma questão jurídica específica: a Suspensão de Tutela Provisória (STP) 976. O processo envolve o pagamento de precatórios relacionados a prejuízos adquiridos de uma empresa do setor sucroalcooleiro, a Agro Industrial Tabu S.A. Mendonça foi contrário à STP.

A operação desta segunda-feira foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino no dia 5 de setembro.

Crise no STF

Mendonça e Dino integram alas distintas no Supremo e estão em lados opostos na crise envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. De um lado, estão ministros que defendem Moraes; de outro, integrantes da Corte favoráveis ao avanço das investigações e ao seu eventual afastamento, após a revelação, pelo Estadão, de mensagens trocadas entre Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.