Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaPolítica

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 18:56

Fachin divulga rito genérico e será o 1º a votar em sessão histórica do STF sobre Vorcaro e Moraes

O presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, deve ser o primeiro a votar

O presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, deve ser o primeiro a votar

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO/JC
Compartilhe:
Agências
O STF (Supremo Tribunal Federal) divulgou nesta segunda-feira (14) um rito genérico para a sessão da corte em que o colegiado analisará o relatório da PF (Polícia Federal) que aponta o ministro Alexandre de Moraes como interlocutor de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O julgamento está marcado para terça (15), às 10h.
A princípio, a sessão será conduzida normalmente. Após a abertura dos trabalhos, os magistrados devem aprovar a ata do julgamento anterior e, depois, o relator fará a leitura do relatório. Depois, a PGR (Procuradoria-Geral da República) poderá se manifestar.
O presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, deve ser o primeiro a votar. O magistrado assumiu a relatoria do caso Master depois de afastar André Mendonça do comando da investigação.

Notícias relacionadas