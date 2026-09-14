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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 17:27

STF confirma transmissão ao vivo de sessão sobre Moraes

A entrada do plenário contará com detectores de metais e equipamento de raio-X

A entrada do plenário contará com detectores de metais e equipamento de raio-X

Agência Brasil
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O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou há pouco que a sessão da Corte que vai analisar as conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro terá transmissão ao vivo pela TV Justiça e pela internet.

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