Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 17:57

Manifesto da Federasul ao ministro Fachin ganha 150 assinaturas de adesão

O Manifesto em Defesa dos Valores das Instituições Democrática foi aprovado pelos mais de 300 participantes do Congresso da Federasul

O Manifesto em Defesa dos Valores das Instituições Democrática foi aprovado pelos mais de 300 participantes do Congresso da Federasul

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O documento da Federasul endereçado ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, recebeu 150 assinaturas de entidades filiadas e dos presidentes do Bloco Empresarial (FAGV,CDLPOA, Sindilojas POA, Federação Varejista do RS, AGAS, SESCON RS e SETCERGS).

Notícias relacionadas