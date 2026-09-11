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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 17:16

Federasul emite manifesto ao ministro Fachin solicitando abertura de investigações

O presidente da Federasul argumenta que essas investigações se fazem necessárias diante do período que o país atravessa

O presidente da Federasul argumenta que essas investigações se fazem necessárias diante do período que o país atravessa

Sérgio Gonzalez/Divulgação/JC
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A Federasul emitiu nesta sexta-feira (11) o Manifesto em Defesa dos Valores das Instituições Democráticas. O docuemnto é resultante do 22º Congresso da Federasul e foi endereçado ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin.

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