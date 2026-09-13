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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 19:54

Polícia Civil deixou produtora de 'Dark Horse' de fora de pedido ao Coaf

O filme é uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro

O filme é uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro

DARK HORSE/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
A Polícia Civil de São Paulo chegou a setembro sem esclarecer se recursos públicos foram usados para financiar "Dark Horse", quase seis meses depois de o Ministério Público estadual requisitar, em 12 de março, a abertura da investigação.
O pedido do MP-SP foi encaminhado à corporação em 27 de março, e o inquérito foi instaurado quatro dias depois pela Polícia Civil, em 31 de março, mas os prazos se prolongaram desde então.
Só em 22 de maio, a polícia pediu à Justiça autorização para obter um relatório financeiro do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). As buscas, com apreensão de celulares, computadores e documentos, foram realizadas em 1º de junho.

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