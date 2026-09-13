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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 18:24

Dino tira sigilo de investigação sobre produtora de 'Dark Horse'

Ministro do Supremo, Flávio Dino defendeu a publicidade dos trabalhos investigativos

Ministro do Supremo, Flávio Dino defendeu a publicidade dos trabalhos investigativos

Gustavo Moreno/STF/JC
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Agências
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu, neste domingo (13), derrubar o sigilo do material da Polícia Civil de São Paulo que trata do financiamento do filme "Dark Horse", sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dados foram recebidos da Vara Estadual das Garantias de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens do Foro Central Criminal Barra Funda, em São Paulo.

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