Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaDireitos Humanos

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 18:28

Comissão da Verdade Indígena será tema de audiência na Câmara

Comissão da Verdade Indígena será tema de audiência na Câmara

Comissão da Verdade Indígena será tema de audiência na Câmara

Agência Brasil
Compartilhe:
Agências
Demanda de mais de uma década dos povos originários, a criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade (CNIV) será pauta no Congresso Nacional, por iniciativa da ex-ministra e deputada federal Sônia Guajajara (PSOL-SP). A parlamentar organizou uma audiência pública para 17 de novembro na Câmara dos Deputados, com o objetivo de avançar na proposta.
LEIA TAMBÉM: OAB-SP e entidades lançam manifesto por apuração transparente no STF e reforma do Judiciário
 
A audiência foi aprovada por meio do Requerimento nº 86/2026 na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. O documento destaca a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) como uma das entidades que vêm reiterando a necessidade de se captar, com a formação da CNIV, mais elementos que comprovem ações de despotismo durante a ditadura militar.
 
Ao criar a CNIV, o objetivo é responsabilizar o Estado pelas violências que cometeu, que assumiram a forma de escravização, estupros, envenenamentos, torturas, remoções dos indígenas de seus territórios, entre outras. Houve ainda pessoas desaparecidas e presas ilegalmente e com bens culturais destruídos. 

Notícias relacionadas