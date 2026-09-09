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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 16:56

OAB-SP e entidades lançam manifesto por apuração transparente no STF e reforma do Judiciário

Documento fala em reformar o Poder Judiciário

Documento fala em reformar o Poder Judiciário

Wallace Martins/STF/Divulgação JC
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Agências
O Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP) divulgou um manifesto nesta terça-feira (8), junto a outras 25 entidades, pedindo apuração transparente dos episódios recentes no Supremo Tribunal Federal (STF). O documento, que conta com a assinatura da OAB do Rio de Janeiro e do Paraná, também fala em reformar o Poder Judiciário.

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