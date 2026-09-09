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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 11:19

Fachin cancela sessão plenária do STF desta quarta-feira

Cancelamento acontece após aumento na tensão entre ministros da Corte

Cancelamento acontece após aumento na tensão entre ministros da Corte

NELSON JR./SCO/STF/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, cancelou a sessão plenária desta quarta-feira (9), diante da escalada da crise na Corte. Até a publicação desta nota, o motivo para o cancelamento ainda não havia sido informado pela assessoria do Tribunal.
 
Mais cedo, o ministro Flávio Dino determinou a reintegração de Andrei Rodrigues ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF), revertendo a ordem de afastamento proferida na véspera pelo ministro André Mendonça.
 
LEIA TAMBÉM: Dino afirma que Mendonça se sobrepôs a Fachin e cita reunião do ministro com Vorcaro

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