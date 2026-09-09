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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 09:05

Dino reintegra Andrei Rodrigues na direção da Polícia Federal

Decisão revoga o afastamento determinado pelo ministro André Mendonça

Decisão revoga o afastamento determinado pelo ministro André Mendonça

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou, na manhã desta quarta-feira (9), a reintegração de Andrei Rodrigues ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal e de Leandro Almada da Costa ao cargo de diretor de Inteligência Policial da PF. A decisão foi proferida em processo que está sob sigilo e revoga o afastamento determinado na terça-feira (8) pelo ministro André Mendonça.

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