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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 20:13

Lula recebe auxiliares para reunião de emergência no Palácio da Alvorada

Lula recebeu auxiliares de seu governo para uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada

Lula recebeu auxiliares de seu governo para uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada

Evaristo Sa/ AFP/JC
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Agências
O presidente Lula (PT) recebeu nesta terça-feira (8), no Palácio da Alvorada, auxiliares de seu governo para uma reunião de emergência após o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, determinado mais cedo pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça.
 
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O ministro Wellington Lima e Silva (Justiça) esteve entre os presentes.
A decisão de Mendonça arrastou o governo para dentro da crise institucional instalada na Suprema Corte pelo escândalo do Banco Master.

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