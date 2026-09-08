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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 10:42

STF forma maioria e mantém afastamento do diretor-geral da PF; Gilmar pede vista

Dentro da Segunda Turma da Corte resta o voto de Dias Toffoli

Dentro da Segunda Turma da Corte resta o voto de Dias Toffoli

Marcelo Camargo/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux e Nunes Marques formaram maioria e acompanharam a decisão de André Mendonça que afastou nesta terça-feira (8), o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, e o diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada de Castro.

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