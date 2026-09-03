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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 17:53

Gilmar propõe a Fachin vetar delegados da PF em gabinetes do STF após crise entre Mendonça e Moraes

Gilmar suspendeu artigos que considerou incompatíveis com a Constituição

Gilmar suspendeu artigos que considerou incompatíveis com a Constituição

Fellipe Sampaio/STF/JC
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Agências
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), propôs ao presidente da corte, Edson Fachin, que delegados da Polícia Federal (PF) sejam proibidos de atuar nos gabinetes dos magistrados no tribunal.
 
A medida já vinha sendo defendida pelo decano desde a escalada da crise entre o ministro André Mendonça e a direção-geral da PF, mas ganhou força após o relator do Master expor diálogos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com o ministro do STF Alexandre de Moraes.
LEIA TAMBÉM: STF ignora caso Master em 1ª sessão após mensagens de Vorcaro

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