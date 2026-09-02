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CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 18:31

STF ignora caso Master em 1ª sessão após mensagens de Vorcaro

Sentados lado a lado, André Mendonça e Alexandre de Moraes não conversaram

Sentados lado a lado, André Mendonça e Alexandre de Moraes não conversaram

AntonioAugusto/STF/JC
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Agências
Os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça se encontraram no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (2) pela primeira vez depois de as mensagens de Daniel Vorcaro a Moraes serem tornadas públicas, por determinação do relator do caso do Banco Master.
 
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Nenhum dos ministros presentes mencionou a crise das suspeitas sobre os diálogos envolvendo o ex-banqueiro e Moraes. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também estava na corte. O material também registra pedidos para que fossem acionados o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o PGR.
Moraes e Mendonça dividem a bancada e se sentam lado a lado e são as figuras centrais da crise enfrentada pela corte. Na abertura da sessão, eles não conversaram.

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