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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 21:56

Renan Santos diz que facção criminosa não é terrorismo e que 'Trump não quer ajudar'

O candidato à presidência afirmou que desconfia da tentativa do presidente norte-americano de resolver a questão brasileira

O candidato à presidência afirmou que desconfia da tentativa do presidente norte-americano de resolver a questão brasileira

MISSÃO/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos, disse nesta quarta-feira (2), que não gosta de chamar facção criminosa de terrorismo, por entender que são coisas diferentes. "Eu não fico tão confortável em ver o Trump querendo falar que: ah, isso é tudo terrorista, porque o Trump não quer nos ajudar", disse em entrevista ao podcast Flow.
 
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Ele afirmou que desconfia da tentativa do presidente norte-americano de resolver a questão brasileira. "Os americanos nunca resolveram o problema do tráfico de drogas na América Latina. Por que agora eles querem? Nunca se interessaram por isso", disse.

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