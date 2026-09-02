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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 19:49

Ex-ministro de Bolsonaro intermediou contato entre Vorcaro e Moraes

Fábio Faria repassou telefones de Moraes a Vorcaro

Fábio Faria repassou telefones de Moraes a Vorcaro

Ag?ncia C?mara/JC
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Agências
Mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro mostram que Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro (PL), intermediou o contato entre o dono do Banco Master e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
 
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O magistrado e o banqueiro se encontraram ao menos seis vezes. Os documentos da polícia enviados ao ministro André Mendonça mostram que Faria repassou os números de telefone de Moraes a Vorcaro, no final de 2023, por meio do aplicativo WhatsApp, que foi salvo em sua agenda.
Logo em seguida, Faria encaminhou mensagem ao dono do Master mencionando "Alex" e "almoço no dia 30". A PF registrou também que, no mês seguinte, o ex-ministro de Bolsonaro perguntou a Vorcaro se ele poderia falar, pois iria conversar com interlocutor não nominado no diálogo, ao qual se refere por meio do emoji de "homem careca".

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