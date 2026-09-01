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CapaPolíticaEconomia

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 21:44

Relator diz que comissão vai votar 6x1 nesta quarta (2) e que crise no STF não interfere

A pauta ficou travada no Senado enquanto Lula e Alcolumbre estavam com relações rompidas

A pauta ficou travada no Senado enquanto Lula e Alcolumbre estavam com relações rompidas

Pedro França/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
O senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a escala 6x1, disse nesta terça-feira (1º) que a proposta será votada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) nesta quarta (2) e que a crise deflagrada pela revelação de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, não interfere no processo.
 
"Não vejo uma coisa relacionada a outra. O STF é o poder independente, ele resolve o problema dele lá e nós resolvemos o nosso problema aqui", disse Aziz. Para o parlamentar, a aprovação da indicação do senador Rodrigo Pacheco para uma vaga no TCU (Tribunal de Contas da União) é a demonstração de que o assunto não afetou a pauta do plenário.
 
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Pacheco, que foi presidente do Senado, recebeu 63 votos favoráveis e quatro contrários durante votação secreta. A indicação de seu nome coube ao atual presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), de quem é aliado.

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