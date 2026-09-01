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CapaPolíticaCaso Master

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 15:33

Mendonça pede a Fachin sessão do STF para discutir mensagens entre Vorcaro e Moraes apontadas pela PF

Mendonça disse que o plenário da corte é "o caminho inevitável"

Mendonça disse que o plenário da corte é "o caminho inevitável"

Gustavo Moreno/STF/JC
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Agências
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu o agendamento de uma sessão presencial do plenário para debater as mensagens que apontam para uma interlocução entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
 
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Mendonça disse que o plenário da corte é "o caminho inevitável" e a "instância soberana para analisar, de modo técnico e estritamente jurídico" as evidências trazidas pela Polícia Federal (PF). A definição de uma data cabe ao presidente do STF, ministro Edson Fachin.
 
Vorcaro perguntou a Moraes se deveria deixar o País dois dias antes de ser preso pela Polícia Federal, segundo mensagens reveladas pelo jornal O Estado de S. Paulo e obtidas também pela Folha.

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