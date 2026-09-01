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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 13:52

Alexandre de Moraes editou contrato de R$ 131 milhões de Vorcaro com escritório de esposa

Novas revelações mostram relações mais estreitas entre Moraes e Vorcaro

Novas revelações mostram relações mais estreitas entre Moraes e Vorcaro

Antonio Augusto/STF/JC
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Agências
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez edições em contrato de R$ 131 milhões entre o escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e o Banco Master, de Daniel Vorcaro, antes de o documento ser assinado. As informações constam em análise da Polícia Federal sobre metadados de documento do contrato que estava no celular do ex-banqueiro. A investigação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela reportagem.

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