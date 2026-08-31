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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 19:27

Candidato à Presidência, Augusto Cury visitará Expointer nesta terça-feira (1º)

Concorrendo pelo Avante, Cury é o segundo presidenciável a visitar Expointer

Concorrendo pelo Avante, Cury é o segundo presidenciável a visitar Expointer

Augusto Cury/Divulgação/JC
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Candidato à Presidência da República, Augusto Cury (Avante) visitará nesta terça-feira (1º) a 49ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Ele é o segundo presidenciável a visitar a feira, que já recebeu Romeu Zema (Novo) neste domingo (30).

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