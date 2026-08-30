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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 16:49

'Ninguém investirá no futuro se o passado não estiver resolvido', diz Zema, sobre dívidas do agro

Mineiro confirmou presença no próximo debate presidencial, após ter faltado o primeiro

Mineiro confirmou presença no próximo debate presidencial, após ter faltado o primeiro

Dani Villar/Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), cumpriu agenda neste domingo (30) na 49ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Zema visitou a Casa do JC e falou sobre como avalia a atual situação do agronegócio gaúcho e do endividamento de produtores rurais.

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