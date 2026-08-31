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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 16:17

Taxa de Licenciamento de Veículos é extinta no Rio Grande do Sul

Emissão do documento é 100% digital desde 2020

Emissão do documento é 100% digital desde 2020

ANDRE BORGES/AGÊNCIA BRASÍLIA/DIVULGAÇÃO/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Os gaúchos não precisarão mais pagar a Taxa de Licenciamento de Veículos no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite (PSD) promulgou na sexta-feira (28) a extinção da cobrança, após ter vetado projeto de lei que a extinguia e, na última terça-feira (25), ter o veto derrubado na Assembleia Legislativa. A promulgação está assinada no Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta. 

O custo para regularizar os veículos estava em R$ 114,09, e desde 2020 a emissão do documento é 100% digital. Antes, era impressa em papel moeda, e a justificativa para cobrança era pelos serviços de entrega e impressão.

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