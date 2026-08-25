Deputados derrubam veto de Leite e extinguem Taxa de Licenciamento de Veículos no RS

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul extinguiu nesta terça-feira (25) a Taxa de Licenciamento de Veículos no Estado, a partir da derrubada do veto do governador Eduardo Leite (PSD) ao projeto de lei que encerrava esta cobrança. A matéria, de autoria do deputado Rodrigo Lorenzoni (PP), foi aprovada por unanimidade no Parlamento em junho, e depois rejeitada pelo chefe do Executivo. Agora, os parlamentares aprovaram a extinção novamente de forma unânime, por 38 votos pela derrubada do veto.
Desde 2020 a emissão do documento, de nome Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), é 100% digital, e não mais impressa em papel moeda. Antes da aprovação da extinção, o custo para regularizar os automóveis estava em R$ 114,09.
A digitalização do documento é o principal argumento dos parlamentares que votaram a favor da derrubada do veto do governador.
Eduardo Leite justificou seu veto ao projeto com o argumento de que a extinção da cobrança retiraria R$ 750 milhões dos cofres públicos ao ano, e a falta destes recursos poderia prejudicar os serviços do Detran e comprometer investimentos em segurança pública no Estado.
Conforme dados do Portal da Transparência, em 2025 os serviços relativos à expedição de CRLV geraram receita de R$ 710 milhões ao governo gaúcho. Já em 2026 foram injetados, até agora, cerca de R$ 295 milhões aos cofres do Estado, e o valor orçado para este ano é de R$ 775 milhões.
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