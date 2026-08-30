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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 15:42

Candidatos ao Piratini agendam atividades de campanha na Expointer

Candidatos cumpriram roteiros pelo Estado e visitas ao palco da Expointer, em Esteio

Candidatos cumpriram roteiros pelo Estado e visitas ao palco da Expointer, em Esteio

Montagem sob fotos de Rodrigo Ziebell, Fernando dos Santos, Mateus Raugust e Assessoria de Marcelo Maranata
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Os candidatos ao governo gaúcho organizam suas agendas de campanha para
participar de atividades na 49ª Expointer, que começou neste sábado (29) e se estende até o próximo domingo (6).

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