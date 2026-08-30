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CapaExpointerExpointer 2026

Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 10:58

Apesar do tempo, mais de 80 mil pessoas vão à Expointer no 1º dia

Restaurantes e lanchonetes reclamam das vendas baixas no sábado

Restaurantes e lanchonetes reclamam das vendas baixas no sábado

Dani Villar/Especial/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
Embora o primeiro dia de Expointer 2026 tenha sido de instabilidade, com momentos de chuva, milhares de pessoas foram ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Somente no sábado, o público chegou a 80.915.
Embora o primeiro dia de Expointer 2026 tenha sido de instabilidade, com momentos de chuva, milhares de pessoas foram ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Somente no sábado, o público chegou a 80.915.
Neste domingo, com a presença de sol, é possível observar um volume maior de visitantes. São pessoas de todos os cantos do Rio Grande do Sul, que enchem o Pavilhão da Agricultura Familiar e os ambientes onde os animais ficam expostos.
No setor de máquinas, há grande presença de famílias com crianças, que sobem nos equipamentos para tirar fotos. Os restaurantes e lanchonetes reclamam das vendas baixas no sábado, mas estão otimistas com a virada no tempo.

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