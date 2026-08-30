Expointer tem dia de oficinas, shows e atrações voltadas à produção rural

No rol de atrações voltadas ao público interessado na produção rural, a oficina de cães de pastoreio terá demonstrações do trabalho de animais treinados no manejo de rebanhos ovinos, às 9h e às 14h, em frente à Casa do Senar-RS. No Espaço Senar, no Pavilhão Internacional, também serão realizadas atividades sobre tosquia de ovinos, abelhas sem ferrão e avaliação de bovinos de leite. O Irga promove, das 9h às 13h, a “Casa Aberta”, com atendimento da equipe técnica a produtores orizícolas.
A gastronomia é outro destaque do domingo, com a programação da “Vitrine da Carne Gaúcha”. Às 11h, será preparado filé de cordeiro grelhado com cuscuz; às 13h, filé pailard de búfalo com fettuccine na manteiga de sálvia; e, às 15h, picanha suína grelhada com farofa de alho e salsa verde. As atividades são realizadas no Pavilhão Internacional e valorizam diferentes cadeias da produção de carnes do Rio Grande do Sul.
A programação cultural ganha força à tarde. No Palco de Shows, o público poderá acompanhar apresentações do Grupo de Danças do CTG Rodeio de Encruzilhada, Ricardo Comasseto, Os Tiranos, Walther Morais, Juliana Spanevello e Joca Martins, além da Banda da Brigada Militar na Arena do Governo. Às 16h, o painel “Agrocultura – A raiz tem Futuro” reúne a empresária Glaucia Nasser no Auditório do Estande do Governo. À noite, às 19h, estão previstos ainda a palestra sobre gerenciamento para pequenos ruminantes, o painel Conexão Cordeiro e o lançamento do Indicador do Boi RS Datagro.