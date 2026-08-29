Viaduto recém-inaugurado tem acesso à Expointer bloqueado

A expectativa esbarrou na realidade. Esperado há anos e tratado como esperança para desafogar o trânsito no entorno do parque Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer, o Viaduto Carlos Rivaci Sperotto, que liga as rodovias BR-448 e BR-116 pela Avenida Celina Kroeff, foi inaugurado há uma semana. Mas já teve o fluxo de veículos revisto. E ficará fechado no sentido da BR-448 para o parque.

Bloqueado com estruturas de concreto desde o acesso da rodovia até a entrada do Portão 10, o local é guarnecido por equipes da fiscalização de trânsito da prefeitura, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). E deverá seguir interrompido até o final da feira.

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O motivo foi a confusão verificada no movimento de entrada no parque nos dias que antecederam a abertura da mostra, quase levando motoristas ao confronto físico. Isso porque veículos que trafegavam nos dois sentidos pela Celina Kroeff se encontravam na entrada dos portões 7 e 10 disputavam a prioridade para ingressar, conforme relato da PRF.

O comandante da Guarda Municipal de Esteio, Ederson João Carolino, disse ao Jornal do Comércio que a decisão foi tomada ao longo da última semana, em reuniões do Núcleo de Segurança do parque Assis Brasil. O grupo é formado pela administração do local, PRF, Guarda Municipal, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Brigada Militar e Polícia Penal.

Com isso, durante a feira, os 161 metros de asfalto construídos em pista dupla, ao custo de R$ 7,9 milhões, numa parceria entre o governo do Estado e o Município, só estarão liberados no sentido da BR-116 para a BR-448.

“Para o município de Esteio, entendíamos que a abertura dessa via seria positiva. Mas a decisão do Núcleo foi pela cautela”, observa o comandante.

Na semana passada, o prefeito de Esteio, Felipe Costella, comemorou a conclusão e inauguração da obra antes da Expointer. "Com a liberação, a estrutura vai melhorar a mobilidade de automóveis e o acesso à região, especialmente durante a Expointer que é um dos períodos de maior circulação de pessoas e veículos no município", comentou na ocasião.

Na prática, o que se percebe no local é que o trânsito acaba engarrafando na entrada dos portões, tanto por veículos que trafegam pela Celina Kroeff vindo da BR-116 quanto pela via interna do município pelo lado oposto.

Placa instalada antes do início da Expointer foi arrancada e deixada à margem da rodovia TÂNIA MEINERZ/JC

Um dos problemas é a sinalização. Com o bloqueio, uma placa de lona que indicava o acesso à Expointer pelos portões 4 a 10 foi arrancada e deixada no chão, à margem da pista.

Apenas um sinal de sentido proibido afixado em um bloco de concreto na entrada do viaduto alerta os condutores. Alguns, porém, avançam sobre a pista, argumentando que os aplicativos de mapas de mobilidade indicavam o caminho como livre para a feira e acabam interceptados e orientados pela patrulha, que deverá ser permanente até o próximo domingo.