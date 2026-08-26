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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 10:54

Liberação de viaduto da avenida Celina Kroeff em Esteio deve desafogar trânsito da Expointer

Estrutura de 161 metros de extensão permite a ligação com a BR-116 e a BR-448, a Rodovia do Parque

Estrutura de 161 metros de extensão permite a ligação com a BR-116 e a BR-448, a Rodovia do Parque

Guilherme Veiga/Prefeitura de Esteio/Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com um investimento de quase R$ 8 milhões, o viaduto da avenida Celina Kroeff, em Esteio, foi liberado à circulação de veículos no último fim de semana. Com 161 metros de extensão e pista dupla, a estrutura vai facilitar o acesso ao Parque de Exposições Assis Brasil para quem vai à Expointer e melhorar a circulação de carros na Região Metropolitana de Porto Alegre, principalmente na BR-116 e na BR-448, a Rodovia do Parque.

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