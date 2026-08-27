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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 09:36

Lula, Motta e Alcolumbre acertam avanço de fim da escala 6x1 e da taxa das blusinhas antes das eleições

Alcolumbre, Lula e Motta celebram acordo sobre pauta, após reunião no Alvorada

Alcolumbre, Lula e Motta celebram acordo sobre pauta, após reunião no Alvorada

Pedro Gontijo/Senado Federal/JC
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Agências
A comissão mista para discutir a medida provisória (MP) da taxa das blusinhas deve ser instalada na próxima terça-feira (1º), após acordo do presidente Lula (PT) com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
 
Junto a isso, também ficou acertado o avanço de outras pautas caras à gestão petista, como o fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança, cujos relatórios serão levados à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) também na semana do esforço concentrado.
 
LEIA TAMBÉM: Alcolumbre diz que MP da Taxa das Blusinhas será deliberada na próxima semana
Além do projeto sobre a taxação, os três líderes definiram nesta quarta-feira (26) as pautas prioritárias para deliberação na próxima semana. Haverá um esforço concentrado para avançar nos projetos antes do recesso do período eleitoral.

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