Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaCongresso Nacional

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 17:08

Alcolumbre diz que MP da Taxa das Blusinhas será deliberada na próxima semana

Se MP não for aprovada até dia 8 de setembro, taxa volta a vigorar

Se MP não for aprovada até dia 8 de setembro, taxa volta a vigorar

Andressa Anholete/Agência Senado/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que os senadores vão deliberar na semana que vem sobre a Medida Provisória que derruba a "taxa das blusinhas". Sem aprovação do Congresso Nacional até 8 de setembro, a MP perde validade, e o imposto sobre compras internacionais de até US$ 50 volta a vigorar.

Notícias relacionadas