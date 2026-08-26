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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 20:53

Renan Santos: Brasil tem que ter condições de ter uma arma atômica

Presidenciável concedeu entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo

Presidenciável concedeu entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo

X/Reprodução/JC
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Agências
O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, voltou a defender que o Brasil desenvolva bombas atômicas. Durante entrevista nesta quarta-feira (26), à/ TV Globo, o presidenciável disse que "ter armas nucleares é uma forma de defender sua própria soberania".
 
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"No futuro, se o Brasil quiser ser uma das cinco maiores nações do mundo, ele vai precisar ter soberania, soberania sob seu próprio território, soberania militar e vai ter que discutir ter bombas atômicas", disse.

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