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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:49

Vereadores aprovam programa que facilita a drenagem de bueiros da Capital

Em sessão também foi autorizada a instituição da Patrulha de Atendimento à Mulher como política pública permanente

Em sessão também foi autorizada a instituição da Patrulha de Atendimento à Mulher como política pública permanente

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira (26) três projetos e a manutenção de um veto parcial do executivo. Em plenária, os parlamentares aprovaram o Programa Bueiro Inteligente e a instituição da Patrulha de Atendimento à Mulher (PATAM) como política pública permanente.

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