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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:55

Após descumprir regra, X atualiza algoritmo para impedir que perfil de candidato seja recomendado a usuários

Plataforma alterou seu algoritmo na noite de terça

Plataforma alterou seu algoritmo na noite de terça

MAURO PIMENTEL/AFP/JC
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Agências
Pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as redes sociais devem excluir os perfis declarados pelos candidatos de seus sistemas de recomendação de conteúdo durante a campanha eleitoral.
 
Na prática, isso significa que as plataformas não podem exibir o conteúdo da conta de um candidato para alguém que não segue esse perfil.
 
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A intenção da norma é minimizar a possibilidade de haver um tratamento desigual das candidaturas por parte dos algoritmos das empresas -a única exceção prevista são os posts impulsionados mediante pagamento.

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