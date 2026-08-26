Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaSupremo Tribunal Federal

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 16:50

STF julga nesta quinta-feira (27) vínculo entre motoristas de aplicativo e plataformas

O processo retorna ao Plenário em um cenário que pode definir parâmetros para o trabalho intermediado por plataformas no Brasil

O processo retorna ao Plenário em um cenário que pode definir parâmetros para o trabalho intermediado por plataformas no Brasil

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira (27) um dos julgamentos trabalhistas mais aguardados do ano. A Corte vai analisar a natureza da relação entre motoristas e entregadores de aplicativos e plataformas digitais, discussão conhecida como "uberização". Estão previstos para julgamento conjunto o Recurso Extraordinário (RE) 1.446.336, envolvendo a Uber, e a Reclamação (RCL) 64.018, apresentada pela Rappi contra decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu vínculo de emprego com um entregador.

Notícias relacionadas